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Рогозин предложил полететь на Луну и проверить, были ли там американцы

, ИА "Амител"
Согласно имеющейся информации первый американец высадился на Луну в 1969 году

Фото: theins.ru

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступил с предложением проверить, действительно ли американцы были на Луне, сообщает "РИА Новости".

"Они говорят, что были. Мы такую задачу поставили — полететь проверить", — сказал Рогозин во время посещения вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном компании "Российские космические системы".

Рогозин также отметил, что рассчитывает на сотрудничество России с США в освоении естественного спутника Земли, так как, по его словам, сегодня ни одна страна в мире не может реализовать лунную программу в одиночку.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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