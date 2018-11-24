Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступил с предложением проверить, действительно ли американцы были на Луне, сообщает "РИА Новости".

"Они говорят, что были. Мы такую задачу поставили — полететь проверить", — сказал Рогозин во время посещения вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном компании "Российские космические системы".

Рогозин также отметил, что рассчитывает на сотрудничество России с США в освоении естественного спутника Земли, так как, по его словам, сегодня ни одна страна в мире не может реализовать лунную программу в одиночку.