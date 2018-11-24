Сын родился в семье Сергея Безрукова

Народный артист России, актер Сергей Безруков в своем Instagram сообщил о рождении сына.

Безруков опубликовал свою фотографию из роддома. В подписи под снимком актер выразил благодарность жене за рождение ребенка.

"СЫН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (И я снова был рядом) АНЕЧКА,ЛЮБИМАЯ МОЯ,РОДНАЯ МОЯ!!! СПАСИБО ТЕБЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! P.S.Выкладываю фото,чтобы опередить всех любознательных...особенно прессу)", — написал Безруков.

Пользователи соцсети оставили под фотографией большое количество комментариев с поздравлениями и добрыми пожеланиями.

Безруков и Анна Матисон заключили брак в 2016 году, а уже через несколько месяцев у них появилась дочь Мария. О новой беременности супруги актера стало известно в мае.