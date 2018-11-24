Влюбленную в преступника присяжную оштрафовали за подкуп на Кубани

В Краснодарском крае суд приговорил к штрафу старшину присяжных, которая влюбилась в подсудимого и пыталась подкупить своих коллег, чтобы тот получил оправдательный приговор, пишет "Российская газета".

В прокуратуре Краснодарского края рассказали, что женщина участвовал в рассмотрении уголовного в отношении преступной группы в Краснодарском краевом суде. В ходе выполнения своих обязанностей старшины присяжных, она прониклась личной симпатией к мужчине и пыталась склонить остальных к оправдательному вердикту.

Однако присяжные отказались от подкупа в размере 100 тысяч рублей и рассказали о случае суду. Женщина попала на скамью подсудимых, во всем созналась, и была признана виновной в воспрепятствовании осуществлению правосудия. В результате ее приговорили к штрафу, так как она воспитывала несовершеннолетнего ребенка.