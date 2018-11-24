Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью на большей части территории осадки в виде снега, мокрого снега, в южных районах с дождем, местами сильные осадки, метель, гололедные явления, на дорогах гололедица, снежные заносы, ветер юго-западный, 15-20 м/с, местами порывы 25-30 м/с.

Температура ночью -5...-10, местами в западных районах -12...-17. Днем -3...-8, местами в западных районах до -13. Днем также на большей части территории осадки преимущественно в виде снега, в южных районах с мокрым снегом, местами сильные осадки, метель, гололедные явления, на дорогах гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный, 12-17 м/с, с усилением до 18-23 м/с, в восточных районах местами порывы 25-30 м/с.

В Барнауле ночью ожидается -10...-12, днем -7...-9. Ночью снег, метель, на дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы, ветер западный, 10-15 м/с. Днем также снег, временами сильный, метель, на дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы, ветер западный, 7-12м/с.