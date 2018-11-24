Путин предложил заменить россиянам тюремный срок на компенсацию

Президент России Владимир Путин предложил расширить список преступлений, по которым уголовное преследование прекращается после компенсации ущерба. Документ внесен на рассмотрение в Госдуму и опубликован в электронной базе данных парламента.

Речь идет о преступлениях, совершенных, к примеру, при оформлении кредита или выплат, использовании электронных средств платежа, страховании и компьютерной информации. Также это коснется тех, кто не исполнил договорные обязательства, был уличен в присвоении авторства или плагиате, растрате, злоупотреблении доверием или обмане.

Преступления, которые затрагивают только интересы потерпевших без ущерба третьим лицам или государству, Путин предложил отнести к категории частно-публичного обвинения, сообщает телеканал "360".

Кроме того, в законопроекте говорится о запрете помещать под арест за превышение полномочий, если расследуемое преступление было совершено в предпринимательской сфере.

Все это, как отмечается, должно улучшить бизнес-климат в России. "Проект федерального закона направлен на дальнейшее формирование благоприятного делового климата в стране, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности, а также на создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования", — говорится в пояснительной записке.

Документ был внесен в Госдуму 24 ноября. В отзыве, подписанном вице-премьером Константином Чуйченко, говорится, что правительство поддерживает законопроект.