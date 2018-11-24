Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США используют террористические организации, чтобы свергнуть политический режим, который устоялся в Сирии, сообщает "Интерфакс".

Лавров сделал заявление по итогам встречи со своим коллегой из Португалии Аугушту Сантуш Силвой. Он подчеркнул, что в Штатах несколько раз заявляли, что для окончательного уничтожения боевиков необходимо полностью сменить режим в Сирии и удалить из страны все иранские и проиранские подразделения.

По словам Лаврова, террористы "рассматриваются американцами как оправдание своего присутствия в Сирии и чуть ли не союзник в борьбе против сирийского режима".

"Подтверждается моя догадка", — заявил глава российского МИД.

По словам Лаврова, главный очаг террористической организации находится на подконтрольной США территории — восточном берегу речи Евфрат. Там расположен населенный пункт Ат-Танф — нелигитимно созданная американская зона.

"Внутри этой зоны находятся несколько тысяч бандитов, которых США рассматривают как неприкосновенную группу лиц, позволяющую американцам предъявлять оправдания своего присутствия", — добавил Лавров.