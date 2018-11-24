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Экономике России предсказали замедление в 2019 году

, ИА "Амител"
Реализация майского указа прибавит роста экономике, но пенсионная реформа все равно отнимет больше

Фото: gazetadaily.ru

В ближайшие три года темпы роста ВВП не превысят 1,6-1,9%, что значительно ниже базового прогноза Минэкономразвития, сообщает РБК со ссылкой на данные экономистов Центра развития НИУ ВШЭ.

В 2018-м рост ВВП составил 1,8%. На следующий год эксперты прогнозируют замедление российского валового внутреннего продукта до 1,3%. В 2020-м он немного ускорится до 1,6%, а в 2021-м — до 1,9%. В то же время Минэкономразвития считает, что экономика вырастет на 2% в 2020 году, а начиная с 2021 года темпы роста ВВП достигнут 3%.

Как полагают авторы прогноза, основные риски для экономики придутся на 2019 год. На нее сильно повлияет снижение цен на нефть. Подешевеет нефть марки Urals. Если в 2018-м ее продают по 71 доллару за баррель, то к 2021 году за нее попросят 63 доллара. Это произойдет из-за продолжения действия соглашения России с ОПЕК и другими странами-экспортерами на фоне истощения нефтяной сырьевой базы.

Как считает макроаналитик Станислав Мурашов, реализация майского указа президента прибавит роста экономике, но изменение пенсионного возраста все равно отнимет больше.

"Экономическая активность после выхода на пенсию резко падает. Люди не могут найти работу или не находят сил работать. В то, что вдруг вырастет занятость людей, подпавших под отсрочку, верится с трудом. Многие будут вынуждены перейти под крыло своих детей. Так или иначе доходы буду сильно снижаться", — уверен Мурашов.

Кроме того, на негативный вклад в развитие экономики России повлияют замедление роста экспорта, повышение ставки НДС, административное и уголовное преследование бизнесменов, которое мешает предпринимательской активности.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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