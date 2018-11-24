Администрация Обнинска обратилась в Роспотребнадзор и прокуратуру города с просьбой проверить, насколько соответствует закону название детского магазина в торговом центре "Атлас", сообщает телеканал "360".

"При прочтении названия отдела возникает отчетливая ассоциация с нецензурной лексикой. Жители Обнинска выражают негодование, в том числе и в социальных сетях, так как посетителями этого отдела являются, в основном, женщины и дети. Подобного рода информация наносит вред нравственному и духовному здоровью, прежде всего детей, и противоречит требованиям Федерального Закона № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", — говорится в сообщении на сайте мэрии города.

Название детского магазина прокомментировал адвокат правового центра "Человек и закон" Александр Спиричев: "Любое название магазина относится к наружной рекламе. В принципе, можно присвоить любое свободно используемое название. Но главное, чтобы все это название — оно соблюдало нормы по цензуре, рекламе, которые действуют в федеральном законодательстве. То есть было бы добросовестным, этичным. А слово из названия вряд ли можно отнести к этичным".

Юрист разъяснил, что от наружной рекламы всегда ожидается, что она будет информативна, а в этом названии, которое также является рекламой, нет информативности.

Впрочем, как подчеркнул юрист, есть неоспоримая вероятность того, что люди просто неверно трактуют название или неверно его читают. Все-таки надпись сделана латиницей.