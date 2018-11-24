Российские туристы в китайском Хайкоу с 20 ноября не могут улететь домой, к тому же визы у всех уже просрочены. Одна из россиянок рассказала телеканалу "360", что в группе нарастает паника.

Туристы записали видеообращение, в котором попросили президента России Владимира Путина, хабаровского губернатора Сергея Фургала, главу Амурской области Сергея Орлова помочь им вернуться домой.

"До сих пор неизвестно, когда будет вылет. Все думали, что прилетит борт из Хабаровска, и нас отправят на нем", — рассказала Оксана.

Сейчас, по ее словам, россиян перевели в другую гостиницу. Когда их отправят домой, не знает никто.

"Сказали, что вылет завтра в 07:00. Мы все находимся сейчас в отеле, нас всех перевезли сегодня в другую гостиницу, накормили ужином. Все сидят на чемоданах. Просто все в шоке", — добавила женщина.

Отмечается, что на данный момент все застрявшие в Китае россияне находятся там как нелегалы. Визы у многих истекли в тот день, когда должен был взлететь самолет. Фактически уже четыре дня россияне в Китае находятся незаконно.