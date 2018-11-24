Метель и шквалистый ветер накрыли Барнаул субботним вечером

В субботу вечером, 24 ноября, Барнаул накрыло шквалистым ветром со снегом, в результате чего несколько деревьев повалило, а также сорвало конструкции на улицах города. На дорогах практически нулевая видимость, сообщается, что произошло минимум одно серьезное ДТП. На трассе под Барнаулом пассажирский автобус сдуло в кювет, движение очень медленное. В нескольких районах Алтайского края отключилось электричество.

В частности, как рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22", в краевой столице на трамвайной остановке на ул. Энтузиастов сдуло светодиодный светофор. Сильный ветер повалил дерево на проезжую часть между гимназией и жилым домом на ул. Эмилии Алексеевой. В некоторых частях города, как сообщают жители, службы уже убирают деревья.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю рекомендуют при сильном ветре переждать непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закрыть окна. Находясь на улице, обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями, и не прятаться от сильного ветра рядом с домами. При движении на автомобиле следует уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с "противотуманками", не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой.

В Барнауле автомобили из-за плохой видимости и непростых дорожных условий заезжают на ограждения, откуда уже не могут выбраться.

По этой же причине рекомендуется по возможности отложить дальние поездки, а всех, кто в пути, призывают быть внимательными и аккуратными за рулем. "Видимость 0-5 метров. Едем в сторону Барнаула", — рассказал местный житель.

Сообщается, что на трассе Барнаул — Рубцовск пассажирский автобус съехал в кювет.

"На повороте на Прудской полиция, пожарка. На дороге вроде никого нет, через 100 метров "14-ка", повсюду все в крови. Не летайте!" — рассказал другой барнаулец.

В сообществе опубликовано видео, на котором водитель в автомобиле "восхищается" происходящим: "Жесть. Апокалипсис. Ничего не видно. Обалдеть".

Непогода коснулась не только краевой столицы. "В Белокурихе буран. Отключилось электричество. Людей просто сдувает на дорогах", — рассказыввают местные жители. Также сообщается, что и в Косихинском районе нет света из-за сильного ветра и дождя.

Также упоминается Павловск, жители которого рассказывают, что "трансформатор сгорел на рем.заводе возле техникума, электрическая дуга была, потом пламя пошло".

Члены сообщества с разных районов Алтайского края пишут: "В Романовском тоже нет света", "В Родинском районе тоже нет электричества", "В Советском районе тоже нет света", "Целинный район, тоже свет вырубили", "Тальменский район без света", "Зудилово — буран, видимость ноль, но свет есть", "Троицкий район со светом".

Ранее ЦГМС по Алтайскому краю объявил штормовое предупреждение. Так, в регионе во второй половине 24 ноября и все воскресенье, 25 ноября, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег, местами сильные осадки, в предгорьях очень сильные, гололедные явления. Усиление ветра до 17-22 м/с, местами порывы 25-30 м/с, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы, а также похолодание.