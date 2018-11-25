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Российский боксер Денис Лебедев одержал победу над американцем Майком Уилсоном единогласным решением судей. Об этом сообщает РИА Новости.

Бой, прошедший в субботу в Монако, завершился победой Лебедева единогласным решением судей. Для 39-летнего экс-обладателя титулов WBA и IBF в первом тяжелом весе, пребывающего в статусе чемпиона WBA в отпуске, этот триумф стал 32-м при двух поражениях, а 35-летний Уилсон потерпел первое поражение в карьере при 19 победах.

Лебедев признался, что в целом остался доволен своими действиями в бою.

"Я поставил бы себе четверочку. В принципе я доволен собой, неплохо отработал. Выполнил тренерский план. Так что могу поставить себе хорошую четверку. Сейчас много "крузеров", которые хотят встречи с Усиком. Признаю, Усик сегодня является лучшим (в первом тяжелом весе — ред.). Но согласно резолюции WBA, я имею право на встречу с Александром. Нужно, чтобы стороны обо всем договорились. А я знаю, что все к этому идет. И я с радостью приму этот бой", — сказал Лебедев на ринге сразу после боя.

Как рассказал менеджер россиянина Вадим Корнилов, Лебедев в этом бою доказал, что может соперничать с лучшими боксерами.

"Поздравляю Дениса с победой! Уилсон навязал Лебедеву хорошее сопротивление, американец составил хорошую конкуренцию. Все могло случиться в этом бою", — сказал Корнилов РИА Новости по телефону.

По словам менеджера, он планирует "встретиться с Денисом по возвращении и обсудить дальнейшие планы". "Нужно думать, как долго Денис может выступать на этом уровне. Ведь встречаться ему приходится с хорошими соперниками. Но Денис доказал, что может пройти дистанцию, и доказал, что может выступать на уровне топовых соперников из топ-15 рейтинга", — добавил он.

Ранее Корнилов сообщал, что в субботу вышла резолюция WBA, по которой абсолютный чемпион в первом тяжелом весе украинец Александр Усик и Лебедев должны провести бой до 10 марта 2019 года. "Сейчас сложно что-то говорить. Нужно встретиться и все обсудить. Сейчас Денис отдохнет, и мы подумаем насчет будущей карьеры", — добавил менеджер.