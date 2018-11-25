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Вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум оплатил счет за лечение россиянки Натальи Поповой в эмиратской больнице в размере порядка 230 тысяч долларов. Женщину не удалось спасти, но без оплаты счетов родным не разрешали забрать ее тело на родину, пишет "Коммерсант", ссылаясь на RT Arabic.

Издание сообщает, что 57-летняя диспетчер скорой помощи Наталья Попова из Тамбова находилась на отдыхе в Дубае вместе с дочерью Анастасией и внучками. 29 октября ей стало плохо. Медики диагностировали расслоение аорты. Лечить женщину согласился лишь один из самых дорогих госпиталей города. Россиянке сделали операцию на открытом сердце, однако у нее отказали почки. Около трех недель женщина провела в коме и умерла. Ее дочь не смогла забрать тело в Россию без оплаты счетов.

Историю Поповых опубликовал "Московский комсомолец" несколько дней назад. Позднее новость появилась на арабском сайте RT Arabic, о ней узнал правитель Дубая и решил оказать помощь.

Накануне утром медиа-офис правителя Дубая прислал журналистам RT сообщение об оплате всех счетов за лечение и пребывание Поповой в больнице, а также всех расходов по доставке ее тела на родину. Кроме этого, будет оплачен билет домой для родных скончавшейся россиянки.