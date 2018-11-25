Фото: vk.com/incident22

ДТП с участием машины Toyota Vista произошло на объездной дороге в Барнауле вечером в субботу, 24 ноября. Информация об этом появилась в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, водитель иномарки не справился с управлением на скользкой дороге, в следствие чего машина съехала в Барнаулку. ДТП произошло под железнодорожным мостом.

Напомним, в выходные Алтайский край накрыла штормовая погода. В регионе сильный гололед и плохая видимость на дорогах из-за метели.