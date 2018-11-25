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Фигуристка Медведева не смогла пройти в финал Гран-при

, ИА "Амител"
Россиянка заняла на заключительном этапе четвертое место

Фото: eurosport.com

Японская фигуристка Рика Кихира победила на заключительном этапе Гран-при во французском Гренобле. Об этом пишет РИА Новости.

Кихира накануне получила за прокат произвольной программы 138,28 балла и по итогам двух программ набрала 205,92. На второй строчке находится другая японская фигуристка Маи Михара (202,81). Замыкает тройку лидеров американка Брэйди Теннелл (197,78).

Российская фигуристка Евгения Медведева набрала по итогам двух программ 192,81 балла и заняла четвертое место. Еще две россиянки — Станислава Константинова и Мария Сотскова — заняли пятое (189,67) и седьмое (177,59) место соответственно.

Отмечается, что все три россиянки не смогли отобраться в финал серии, который пройдет в Ванкувере в декабре.

19-летняя Медведева проводит первый сезон под руководством тренера из Канады Брайана Орсера. Весной этого года она ушла от Этери Тутберидзе, с которой добилась главных побед в жизни, став двукратной чемпионкой мира и завоевав личное и командное серебро Олимпийских игр. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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