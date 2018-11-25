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Россиянка получила 18 лет тюрьмы во Вьетнаме за контрабанду наркотиков

, ИА "Амител"
Россиянка считает, что ее подставили

Фото: riafan.ru

Суд во вьетнамском Хошимине приговорил россиянку Галину Николаенко к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на местное издание VnExpress.

По данным издания, местная полиция задержала 26-летнюю девушку в январе текущего года после того, как та получила в отделении почты посылку из Германии с 700 граммов экстази внутри.

Николаенко признала свою вину за контрабанду наркотиков, при этом заявив, что ее ввели в заблуждение и обманули. Девушка считает, что ее подставили, так как она не знала, что находится в коробке, которую ее попросили получить в почтовом отделении.

Подчеркивается, что посылку отправили на имя молодого человека по имени Николай, который попросил россиянку забрать коробку с почты и оставить ее возле мусорной корзины рядом с местным рестораном. Девушка рассказала, что познакомилась с Николаем в ресторане в декабре 2017 года, когда находилась во Вьетнаме в качестве туриста.

Агентство напоминает, что в мае вьетнамский суд вынес пожизненный приговор россиянке Марии Дапирке. Ее арестовали в августе 2014 года. В двойном дне ее чемодана по прилету из Сингапура таможенники в аэропорту Хошимина нашли около 3 килограмма кокаина. По вьетнамским законам попытка контрабанды тяжелых наркотиков — кокаина и героина — в количестве более 100 граммов может караться смертной казнью. Защита настаивала, что чемодан Мария привезла по просьбе своего друга из Нигерии и якобы не знала о содержимом.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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