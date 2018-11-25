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Глава РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предусматривает расширение перечня преступлений, уголовные дела по которым могут прекратить, если будет возмещен ущерб. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о преступлениях небольшой тяжести, а именно: злоупотребление доверием, присвоение, растрата, плагиат, нарушение изобретательских и патентных прав, мошенничество, преднамеренное неисполнение договорных обязательств.

Кроме этого, предусматривается, что виновных в невыплате зарплат, пенсий или стипендий могут освободить от уголовной ответственности, если они совершили подобное правонарушение впервые и при этом погасили задолженность, выплатив компенсацию.

Целью данной инициативы является дальнейшее формирование в РФ благоприятного делового климата, снижение рисков предпринимательской деятельности и создание дополнительных гарантий защиты бизнесменов от необоснованного уголовного преследования.