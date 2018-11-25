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Трассу Барнаул — Бийск временно перекрыли для отдельных видов транспорта в воскресенье, 25 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уточняется, что движение по данной дороге закрыто с 10:30 для пассажироперевозящего транспорта и большегрузов. Причиной этого стала непогода.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение <...> на участке от гостиничного комплекса "Облепиха" до въезда в город Бийск", — сказано в сообщении.

Добавим, что синоптики прогнозировали шквалистый ветер и снег 25 ноября.