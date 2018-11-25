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Мошенники похитили деньги у 46-летнего жителя алтайского села Саввушка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Уточняется, что сначала потерпевшему позвонил неизвестный, представившийся следователем, и сообщил, что мужчине якобы полагается компенсация за купленные 2015 году через интернет лекарства. По словам неизвестного, эти препараты были поддельными и теперь мужчине якобы полагается 124 тысячи рублей в качестве компенсации. Для получения денег потерпевшему сказали написать заявление и оплатить транзакцию за перевод денег на банковскую карту. В результате потерпевший перевел мошенникам более 85 тысяч рублей.

По факту мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, возбуждено уголовное дело.

Полицейские рекомендуют гражданам быть внимательнее и перепроверять любую информацию через компетентные органы.