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Париж, Прага, Санкт-Петербург, Рим и Сочи попали в топ-5 городов, куда могут отправиться в путешествие мамы. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на агентство ТурСтат, которое провело опрос с целью определения лучших туристических направлений для путешествий матерей.

За Париж как город, куда бы подарили тур своей маме, проголосовали 29% респондентов, за Прагу — 24%, за Петербург — 15%, за Рим и Сочи — по 10%.

Опросил проводился в преддверии Дня матери, который отмечается 25 ноября 2018 года.