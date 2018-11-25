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Около 106,3 тыс. человек участвовали в субботу, 24 ноября, в акциях протеста во Франции, которые проводили "желтые жилеты" — недовольные повышением цен на автомобильное топливо. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на министра внутренних дел страны Кристофа Кастанера.

"В акциях на территории страны в субботу, в разгар событий в середине дня, принимали участие 106,3 тыс. человек. Это значительно меньше, чем в предыдущую субботу, когда число участников приближалось к 244 тыс", — рассказал глава МВД, уточнив, что манифестанты провели во Фрацнии 1619 акций. В результате были задержаны 130 человек.

По словам Кастанера, во время прошедшей акции было меньше пострадавших, а также сократилось количество случаев блокирования торговых центров.

Глава МВД обратил внимание на "ужесточение характера ряда действий в ряде случаев". В частности, в городе Вильфранш (юго-восток Франции) манифестанты забрасывали полицию и пожарных камнями.

Также жесткие действия наблюдались во французской столице, где в манифестах приняли участие активисты из крайне правых кругов. Тем не менее, "благодаря умелым действиям сил правопорядка, число пострадавших минимальное для такой ситуации", добавил он.

По данным местных СМИ, не менее 24 человек, включая пять полицейских, пострадали в акциях протеста.

Ранее сообщалось о 20 пострадавших.

Gilets jaunes: le syndicat des cadres de la sécurité intérieure "craint des actions sur d'autres endroits du territoire" pic.twitter.com/ZA27GktM3H — BFMTV (@BFMTV) 24 ноября 2018 г.