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Дефицит мест в колониях строгого режима для осужденных сотрудников правоохранительных органов преодолен. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), передает РБК, ссылаясь на "Интерфакс".

В заявлении ведомства говорится, что ФСИН приняла меры "по созданию дополнительных мест для размещения <...> экс-работников судов и правоохранительных органов в колониях строгого режима".

Напомним, информация о том, что ФСИН не хватает мест для осужденных силовиков, появилась 13 ноября. В ведомстве заявили, что в минувшем году для этих целей были специально открыты две новые колонии, однако в 2018-м они "оказались заполненными". По данным ФСИН, из ​12,2 тыс. человек, признанных в прошлом году виновными в коррупционных преступлениях, 1,3 тысячи были правоохранителями (каждый девятый).