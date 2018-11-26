600 молодых семей и сельских специалистов в селах Алтайского края смогут получить жилье по госпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий". В 2019 году Москва выделит на эти цели 832 млн рублей, что почти в девять раз больше 2018 года. Об этом сообщил председатель краевого Заксобрания Александр Романенко.

"В последние годы финансирование этих направлений из федерального бюджета существенно сокращалось, что ожидаемо затормозило движение очередей на жилье и, соответственно, вызывало большое напряжение у людей. Следующий год обещает переломить эту тенденцию", – рассказал спикер АКЗС.

Жилье по данной программе могут получить граждане, молодые семьи и молодые специалисты, проживающие в сельской местности.

По информации Минсельхоза, сегодня очередь составляет порядка 2,5 тысячи человек. Если власти региона полностью освоят все средства, то жильем будут обеспечены 600 семей.

По другой федеральной программе будет выделено ещё 212,4 млн рублей непосредственно на обеспечение жильем молодых семей, плюс 80 млн рублей будет выделено из краевого бюджета.





