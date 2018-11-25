Фото: peopletalk.ru

Народный артист РФ Сергей Безруков рассказал в своем Instagram подробности рождения сына. Об этом пишет РИА Новости.

По словам актера, роды прошли успешно в столице РФ.

"Вес 3.630… Рост 53 см!", — написал счастливый отец.

Безруков отметил, что его жена Анна Матисон чувствует себя хорошо.

Он добавил, что новорожденного мальчика решили назвать Степаном в честь прадедушки.

Также Безруков поблагодарил всех за поздравления.

Агенство напоминает, что в июле 2016 года у Безрукова и Матисон появилась дочь Мария.

В мае текущего года они сообщили о том, что ждут второго ребенка. О рождении сына Безруков сообщил накануне, 24 ноября.