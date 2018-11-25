Фото: peopletalk.ru
Народный артист РФ Сергей Безруков рассказал в своем Instagram подробности рождения сына. Об этом пишет РИА Новости.
По словам актера, роды прошли успешно в столице РФ.
"Вес 3.630… Рост 53 см!", — написал счастливый отец.
Безруков отметил, что его жена Анна Матисон чувствует себя хорошо.
Он добавил, что новорожденного мальчика решили назвать Степаном в честь прадедушки.
Также Безруков поблагодарил всех за поздравления.
Агенство напоминает, что в июле 2016 года у Безрукова и Матисон появилась дочь Мария.
В мае текущего года они сообщили о том, что ждут второго ребенка. О рождении сына Безруков сообщил накануне, 24 ноября.
Комментарии