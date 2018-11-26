Губернатор Алтайского края будет ежегодно представлять депутатам отчет о реализации в регионе госпрограмм и стратегии социально-экономического развития. Эти изменения будут прописаны в краевом законодательстве после одобрения депутатами на сессии в четверг, 29 ноября.

С 2019 года губернатор региона будет представлять депутатам АКЗС не только годовой отчет о деятельности правительства, но и доклад о реализации и об оценке эффективности государственных программ Алтайского края, отчет об исполнении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития. Что важно, инициатива исходит от самого губернатора Виктора Томенко.

"Принятие и реализация проекта закона позволят оптимизировать процесс взаимодействия между участниками стратегического планирования и обеспечат повышение качества подготовки, реализации и мониторинга документов стратегического планирования социально-экономического развития Алтайского края", — прокомментировала представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань.