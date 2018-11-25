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Курс популярнейшей криптовалюты — биткоина — упал до 3884 доллара. Об этом в воскресенье, 25 ноября, сообщает РБК, ссылаясь на ​CoinMarketCap.

Неделей ранее биткоин подешевел до 4951 доллара. Отмечается, что курс этой криптовалюты всю неделю имел тренд на снижение — в целом она потеряла порядка 10% от стоимости. Кроме этого, произошло падение курса и других криптовалют, в частности Ethereum (за неделю — более 8%).

В декабре прошлого года курс биткоина на ряде криптовалютных бирж превышал 20 тысяч долларов.