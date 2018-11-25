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Королевское общество по защите животных от жестокого обращения в Британии предупредило местных жителей об опасности перевода кошек на вегетарианское или веганское питание. Об этом пишет сообщают "Известия", ссылаясь на The Telegraph.

Сотрудников организации беспокоит появление в магазинах кормов для животных, из состава которых исключен животный белок. Подчеркивается, что кошки могут сильно заболеть, если будут питаться только растительной пищей. В теории подобное питание может подходить собакам, которые всеядны по природе, но кошки плотоядны и мясо им жизненно необходимо.

Принудительный перевод кошек на вегетарианское меню будет приравниваться к жестокому обращению, за что владельцев питомцев могут привлечь к уголовной ответственности в виде штрафа или тюрьмы.