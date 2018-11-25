Фото: vk.com/barneos22

Барнаульцы пожаловались в соцсетях на большую кучу снега во дворе дома, над которой нависает электрический провод. Об этом пишет "Катунь 24", ссылаясь на паблик Barnaul 22.

Очевидцы уточняют, что опасная ситуация возникла на улице Юрина, 299. Подчеркивается, что куча снега со временем только увеличивается.

"Но дело не в ней, а в проводе, который расположен очень низко, т.к. натяжной трос уже давно находится в провисшем состоянии", — говорят жители, подчеркивая, что вскоре до провода смогут доставать дети, которые играют на снежной куче.

"Зима ещё только начинается и снега ещё будет предостаточно", — подчеркивают горожане.