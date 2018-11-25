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Oxxxymiron, Баста и Noize MC проведут концерт в поддержку рэпера Хаски

, ИА "Амител"
Вырученные средства перечислят арестованному рэперу

Фото: steemitimages.com

Рэперы Oxxxymiron (Мирон Федоров), Баста (Василий Вакуленко) и Noize MC (Иван Алексеев) 26 ноября проведут концерт в московском "Главклубе" под названием "Я буду петь свою музыку" в поддержку арестованного рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов). Вырученные деньги направят Хаски, пишет ТАСС, ссылаясь на Instagram-аккаунт Oxxxymiron.

"Я приглашаю вас на спонтанно организованный концерт солидарности, который мы проведем в этот понедельник в Москве в "Главклубе". Концерт называется просто и понятно: "Я буду петь свою музыку". Это строчка рэпера Хаски, который в данный момент отбывает 12 суток ареста в Краснодаре", — заявил Oxxxymiron, добавив, что, если у Хаски нет сейчас возможности самовыражаться и честно зарабатывать, то рэперы ему помогут с этим и направят задержанному всю прибыль с концерта.

Напомним, Хаски задержали 21 ноября в Краснодаре. Ему не разрешили провести концерт в клубе, и он попытался выступить на улице, забравшись на крышу чужого авто. Суд арестовал исполнителя на 12 суток за мелкое хулиганство и на трое суток за отказ пройти медосвидетельствование. 

В результате концерты Хаски в шести городах пришлось отменить, он попробует провести их в другие дни.

Oxxxymiron отметил, что он не является другом Хаски и не разделяет "большое количество его взглядов и действий". "Но не смотря на это, а может быть, именно поэтому я считаю необходимым помочь ему в этой трудной ситуации и очень рад, что Баста и Noize видят это так же и присоединились ко мне", — добавил рэпер.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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