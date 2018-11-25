Фото: apple-iphone.ru

Американская корпорация Apple собирается в 2019 году выпустить необычную модель iPhone. Новая технология позволит создать корпус смартфона, который будет переливаться разными цветами, пишут "Известия", ссылаясь на MySmartPrice.

Сообщается, что корпорация уже запатентовала технологию, позволяющую добавить градиентный окрас задней панели iPhone. Сообщается, что стекло будет менять цвет в зависимости от угла падения света и создавать радужные переливы.

СМИ отмечают, что градиентную заливку ввела в моду китайская компания Huawei, выпустив модель P20 Pro.

Напомним, что раньше появилась информация о том, что Apple возобновит производство iPhone X из-за маленького спроса на новинки iPhone XS и iPhone XS Max.