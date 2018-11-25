Воскресенье, 25 Ноябрь, 19:36

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Какие книги по психологии вас интересуют?

Спецпроекты

$ 65,67
€ 74,94
269251
Обь
59см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформаСессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

Apple выпустит "радужный" iPhone в 2019 году

, ИА "Амител"
Компания уже запатентовала технологию, которая позволит добавить градиентный окрас

Фото: apple-iphone.ru

Американская корпорация Apple собирается в 2019 году выпустить необычную модель iPhone. Новая технология позволит создать корпус смартфона, который будет переливаться разными цветами, пишут "Известия", ссылаясь на MySmartPrice.

Сообщается, что корпорация уже запатентовала технологию, позволяющую добавить градиентный окрас задней панели iPhone. Сообщается, что стекло будет менять цвет в зависимости от угла падения света и создавать радужные переливы.

 

СМИ отмечают, что градиентную заливку ввела в моду китайская компания Huawei, выпустив модель P20 Pro.

Напомним, что раньше появилась информация о том, что Apple возобновит производство iPhone X из-за маленького спроса на новинки iPhone XS и iPhone XS Max.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< ноябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
19:23
Бийчанка чуть не убила сожителя ножом за оскорбления 0
18:51
Керченский пролив закрыли для гражданских судов после украинской провокации 0
18:24
20-градусные морозы и метель ждут жителей Алтайского края 26 ноября 0
17:51
Apple выпустит "радужный" iPhone в 2019 году 0
17:23
Oxxxymiron, Баста и Noize MC проведут концерт в поддержку рэпера Хаски 0
16:48
Барнаульцы жалуются на опасный электрический провод 0
16:28
Британцам пригрозили тюрьмой за вегетарианскую диету для кошек 0
15:58
Курс биткоина упал ниже 4 тысяч долларов 0
15:25
Чуйский тракт открыли для всех видов транспорта в Алтайском крае 0
14:57
Безруков поделился подробностями о рождении сына 0
14:24
ФСИН решила проблему нехватки мест для силовиков в колониях 0
13:56
Свыше 100 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции 1
13:26
Названы лучшие города для отдыха матерей 0
12:50
Житель Алтайского села перевел интернет-мошенникам 85 тысяч рублей 0
12:26
Девочка из Барнаула представит РФ в финале "Детского Евровидения" в Минске 0
11:51
Бийскую трассу перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды 0
11:24
Путин предложил не наказывать тюрьмой за мелкие преступления 0
10:54
Россиянка получила 18 лет тюрьмы во Вьетнаме за контрабанду наркотиков 0
10:26
Фигуристка Медведева не смогла пройти в финал Гран-при 1
09:54
Иномарка съехала в реку на объездной в Барнауле 0
09:23
СМИ: власти Дубая оплатили счет за лечение россиянки в больнице ОАЭ 2
08:52
"Роскосмос" объяснил слова Рогозина о высадке американцев на Луну 0
08:21
Российский боксер Денис Лебедев победил американца Майка Уилсона 0
07:50
Анастас Микоян: он накормил СССР мороженым и создал "Советское шампанское" 13
07:34
Трогательные поздравительные открытки с Днем матери 0
07:19
Великий вождь Острова свободы: лучшие фотографии Фиделя Кастро 68
07:03
Огромный коттедж с хамамом и бассейном продают в Барнауле за 12,5 млн руб. 0
06:48
Как дети видят своих мам: очаровательные рисунки 0
06:32
Шторм продолжается: шквалистый ветер и снег обещают на Алтае 25 ноября 0
06:17
Что за праздник День матери, как принято его отмечать и что можно подарить 11
06:01
Администрация Барнаула нашла охрану для своих зданий за 11 млн рублей 0
23:55
Метель и шквалистый ветер накрыли Барнаул субботним вечером 1
22:39
Более трехсот российских туристов с 20 ноября не могут улететь из Китая 3
21:34
Детским магазином займутся прокуратура и Роспотребнадзор из-за названия 1
20:49
Экономике России предсказали замедление в 2019 году 0
19:52
Лавров объяснил, как США используют террористов в Сирии 0
19:35
Путин предложил заменить россиянам тюремный срок на компенсацию 1
18:55
Дождь, метель и шквалистый ветер: погода в Алтайском крае на 25 ноября 0
18:35
Влюбленную в преступника присяжную оштрафовали за подкуп на Кубани 0
17:52
Сын родился в семье Сергея Безрукова 0
17:37
Рогозин предложил полететь на Луну и проверить, были ли там американцы 2
16:45
Избирком Приморья не допустил до выборов главного конкурента власти 4
16:29
Адвокат Кокорина заявила, что чиновник сходу назвал спортсменов "петухами" 2
15:52
Огромную сосульку обнаружили жители Барнаула прямо над входом в подъезд 0
15:34
Пикет под лозунгом "Долой гробы на курьих ножках!" прошел в Барнауле 0
14:54
Угрозу конституционному строю России нашли в названиях улиц Челябинска 2
14:33
Томенко: Алтайский край примет участие в большинстве федеральных проектов 0
13:53
Депутат, пославший россиян работать уборщиками, объяснил свои слова 7
13:31
Иркутский СПИД-центр купил топовый iPhone XS Max для непонятных целей 2
12:52
Лавров ушел в овации, сравнив политику Запада с супружеской изменой 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.