Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Новая рабочая неделя в Алтайском крае стартует со снега, метелей и довольного сильного ветра, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
"На большей части территории снег, местами метель, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении синоптиков.
Дневные температуры составят -4...-9 градусов. Ветер юго- западный, 7-12 метров в секунду, местами в южных районах порывы 15-20 метров.
В Барнауле временами снег, на дорогах гололедица. Дневные температуры составят -6...-8 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.
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