Фото: avito.ru

Пятикомнатный пентхаус площадью 144 квадратных метра продают в закрытом жилом комплексе на Змеиногорском тракте в Барнауле за 13,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

"Жилой комплекс расположен в экологически чистом районе города. Территория огорожена забором. Рядом сосновый бор. Охраняемый двор, круглосуточная охрана, видео-наблюдение по всему периметру, вход на территорию по магнитным ключам, шлагбаум. В доме консьерж; детские площадки, зона барбекю, фонтан, теннисный корт, площадка для выгула собак, практически санаторная зона. На территории работает садовник. Собственная котельная, горячая вода круглый год. Крытая парковка в несколько уровней. Удобная транспортная доступность", — отмечает автор объявления.

Из квартиры открывается панорамный вид. Высота потолков составляет три метра. Квартира находится на седьмом этаже кирпичного дома.

Жилье продается с мебелью и техникой. В стоимость также входит машиноместо на закрытой парковке.