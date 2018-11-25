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Ночные морозы и метель ожидают жителей Алтайского края в понедельник, 26 ноября. Об этом гласят данные регионального гидрометцентра.

Так, на большей части региона в этот день ожидается снег, местами метель, на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха составит от 9 до 14 градусов ниже нуля, а при прояснении в северных районах похолодает до -20. Днем потеплеет до -4...-9.

В Барнауле временами ожидается снег, на дорогах гололедица, в темное время суток прогнозируют метель. Столбик термометра вечером опустится до -13...-15 градусов, а днем воздух прогреется до -6...-8.

Ветер будет дуть юго-западный, от 7 до 15 метров в секунду, в южных районах края ожидаются порывы 15-23 метра в секунду.