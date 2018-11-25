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Керченский пролив, который соединяет Черное и Азовское моря, закрыли для прохода гражданских судов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на гендиректора предприятия "Крымские морские порты" Алексея Волкова.

Отмечается, что данное решение было принято в целях безопасности после провокации Киева.

Ранее пресс-служба крымского погрануправления ФСБ сообщила, что три корабля ВМС Украины неправомерно пересекли границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. При этом корабли опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей.

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс пообещал, что действия украинских кораблей не останутся без ответа.

"У России достаточно сил, чтобы отрезвить этих зарвавшихся деятелей. Будут приняты соответствующие меры, чтобы не позволить этим деятелям впредь считать, что им все дозволено, так как их поддерживают США и европейские страны", — цитирует агентство его слова.

По словам Фикса, власти Киева должны строго соблюдать законы РФ и международные нормы судоходства у берегов полуострова и в Керченском проливе.

"Я думаю, что они получат по зубам и на этом все закончится. Никто не позволит играть с Россией", — заключил вице-спикер.