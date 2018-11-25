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Бийские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая умышленно причинила тяжкий вред здоровью своему сожителю. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Следствие установило, что в ходе распития алкоголя между гражданскими супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина начал оскорблять женщину и бить ее.

В ходе выяснения отношений бийчанка схватила кухонный нож и не менее четырех раз ударила обидчика в область груди и спины. Истекающего кровью мужчину нашли в подъезде соседи, которые и вызвали скорую с полицией.

Обвиняемая не стала отрицать вины и добровольно выдала стражам порядка орудие преступления. На допросе она заявила, что не собиралась убивать сожителя, а лишь хотела причинить ему физическую боль, чтобы он прекратил оскорблять ее.

Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Пострадавший уже пошел на поправку. Расследование дела завершено.