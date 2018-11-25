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Китай хочет ввести систему оценки граждан за их социальное поведение. Проект представили власти Пекина, пишут "Известия", ссылаясь на Bloomberg.

Чиновники соберут информацию о 22 млн жителей, на основе которой будет составлен рейтинг. В конце 2020 граждане с высоким "социальным кредитом" получат преимущества, а те, у кого рейтинг будет низкий, могут столкнуться с рядом проблем.

Затем власти Пекина адаптируют систему рейтингов, и ее внедрят повсеместно. Целью меры является отслеживание "ненадежных граждан", которые нарушают правила социального поведения.

Агентство подчеркивает, что Китай давно экспериментирует с подобными системами, поощряющими хорошее поведение и наказывающими за плохое штрафами и рядом ограничений.