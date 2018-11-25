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Барнаульцев просят помочь найти очевидцев инцидента, в ходе которого пострадали школьники. Жительница столицы Алтайского края рассказала, что вечером в субботу, 24 ноября, в самом центре города ее сына избили битой неизвестные. Юноша получил сотрясение и ушиб головного мозга, потребовалась госпитализация, передает "Алтайская правда", ссылаясь на сообщество Barnaul 22.

"24 ноября на автобусной остановке около ЦУМа произошло чудовищное нападение на школьников-подростков с бейсбольной битой из-за якобы бросания снегом в пешеходов”, — цитирует издание текст сообщения.

По словам горожанки, подростки дурачились и закинули шапку одного из них на остановку. После этого ребята нашли палку и попытались достать шапку. В это время к своей машине, которая была припаркована у ЦУМа шла компания из четырех молодых людей и девушки. Им не понравились действия школьники.

Они начали высказывать претензии в адрес школьников, используя нецензурную лексику, а затем один из компании подошел к машине, взял бейсбольную биту и три раза ударил подростка по голове. Затем вся компания села в авто и уехала в неизвестном направлении.

Женщина рассказала, что школьники подняли пострадавшего и обратились к полицейским. Около получаса стражи порядка объезжали окрестности в поисках машины нападавших, но не нашли ее.

В отделе полиции, куда доставили ребят после произошедшего, потерпевшему стало хуже. Он не мог разговаривать, а кожа становилось зеленого оттенка. В больнице медики диагностировали у него сотрясение и ушиб мозга. Школьник госпитализирован в нейрохирургию.