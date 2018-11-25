Фото: censury.net

В одном из ТЦ американского город Гувер в штате Алабама полицейский по ошибке застрелил покупателя, пытаясь нейтрализовать зачинщика беспорядков. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сообщение в Twitter-аккаунте полиции.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 23 ноября, в ТЦ Riverchase Galleria п​осле стычки с участием молодых людей в возрасте 18 и 21 лет. По изначальным данным, 21-летний мужчина схватил пистолет и открыл стрельбу по 18-летнему, ранив его. В итоге стрелка убил находившийся рядом страж порядка. Но позднее стало известно, что убитый не являлся зачинщиком беспорядков.

Сообщается, что ранения также получили 12-летняя девочка и 18-летний парень. Полиция подозревает, что как минимум один настоящий виновник потасовки, вооруженный пистолетом, скрылся с места происшествия.

Полиция принесла извинения за попавшую в СМИ информацию, где убитый назывался виновником беспорядков. Расследование инцидента продолжается.