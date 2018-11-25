Фото: Русское Радио

Бийчанка Вера Кибанова выиграла килограмм золота в конкурсе, организованном "Русское радио". Об этом сообщается в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".

По условиям конкурса, в эфире радио нужно было услышать "золотую шутку", а затем дозвониться в студию.

В результате Кибанова с еще 22 людьми со всей Россия посетила в Москве церемонию вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон".

Бийчанку пригласили на сцену Государственного Кремлевского Дворца прямо во время церемонии и вручили приз — денежный эквивалент килограмма золота. Подарок Кибановой вручил народный артист РФ Николай Басков.

Сколько именно получил женщина, не уточняется. По данным Центробанка на 24 ноября цена килограмма золота равна 2 миллионам 580 тысячам 230 рублей.