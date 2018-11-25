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Канадские ученые из Западного университета выяснили, что для борьбы с курением можно использовать общественное отвращение к вредной привычке и ее осуждение. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на журнал Journal of Consumer Affairs.

Для проверки ученые провели онлайн-эксперимент с участием 156 американских курильщиков. Им показывали сигаретные пачки со слоганом "Так люди смотрят на курильщиков" и снимками людей. В одном варианте у трех человек выражение лица было нейтральным, а во втором — на лице было явно видно отвращение.

Выяснилось, что курильщики, которые видели "осуждающие" пачки, чаще чувствовали себя пристыженными и виноватыми. Статистика показала, что у них возрастала мотивация бросить курить. Однако испытуемые, для которых курение — часть собственного стиля, почти не реагировали на такое давление.