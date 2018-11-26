Жительница Барнаула Ульяна Меньшикова высказалась о результатах проверки комитета по образованию после заявления о том, что над ее сыном систематически издевались школьники лицея № 101. Напомним, глава комитета по образованию Барнаула Наталья Полосина заявила, что признаков травли в барнаульском лицее не было выявлено, хотя психологические издевательства над мальчиком все-таки были.

По мнению Ульяны Меньшиковой, комиссия комитета по образованию не может делать каких-либо выводов, так как в настоящее время по этому делу ведет разбирательство следственный комитет, который и должен дать свой комментарий после окончания расследования.

"Кто сделал вывод, что травли не было? Начнем с того, что следственный комитет России занимается этим делом. Это серьезная организация, которая отличается от комитета по образованию города Барнаула и которая проводит сейчас очень большие следственные действия. И если бы я не пришла и не предъявила синяк под глазом у ребенка, уголовное дело не было бы заведено. Значит, и выводы мы сможем сделать после того, как ознакомимся с результатами расследования", — сказала Amic.ru мама пострадавшего мальчика.

При этом она подчеркивает, что комитет по образованию при озвучивании результатов проверки противоречит сам себе.

"Что касается комитета по образованию. Я понимаю, что ситуация тяжелая, что регион спал, не ожидал такого внимания и напора от вышестоящих организаций, от СМИ. Они говорят, что факт психологического насилия все-таки был подтвержден. А психологическое насилие — это и есть травля. Это просто бытовой термин. Мы говорим травля, а они говорят своими казенными формулировками. То есть человек противоречит самому себе. Он сообщает, что психологическое и физическое насилие было, но травли не было. Это же смешно. То есть ребенка били, в него плевали, ну а чего страшного, травли же нет", — возмущается Ульяна Меньшикова.

По словам собеседницы, после того, как о проблеме ее сына узнали барнаульцы, мамы учеников лицея № 101 начали рассказывать другие истории о травле.

"В нашей школе было несколько фактов травли. У одного мальчика была сломана нога одноклассниками, избиение снимали на камеру. Ребенок без помощи находился три часа. Его одного, без сопровождения педагогов и медицинского работника, пешком отправили в травмпункт накладывать гипс. А до этого он три часа сидел и дожидался, пока им займутся, пока освободятся очень занятые педагоги. Второй случай произошел в прошлом году. И там, кстати, дошли до прокуратуры, но виновных так и не наказали", — делится она.

Но мама мальчика успокаивает себя тем, что в настоящее время ее сына никто не трогает и в школе на него не оказывают никакого давления. По ее мнению, для всех детей это стало уроком на всю жизнь.

Стоит отметить, что глава комитета по образованию Наталья Полосина сообщила журналистам, что мама мальчика Ульяна не появилась в комитете по образованию и организовать встречу конфликтующих сторон из-за этого не удается. Ульяна Меньшикова, в свою очередь, заявила, что ее о встрече со второй стороной не уведомили.

"Мне не сказали, что мы будем встречаться со второй стороной. Так бы я пришла. А почему у меня дома до сих пор нет этих родителей? Ко мне пришла только мама мальчика, попавшего в него льдом. Это единственные люди, которые осознали свою вину, пришли и извинились. Где остальные? Меня пригласили в комитет по образованию в понедельник, я лежала с высоким давлением. Ко мне лично домой приехали два человека из комитета и полностью ознакомились с нашей ситуацией. А когда комиссия работала в лицее 22 ноября, я не пошла туда, потому что я уже была опрошена всеми на тысячу раз. И просто ходить и рассказывать одну и ту же историю и выслушивать все эти крики и вопли других мам вообще не входило в мои планы. Во-вторых, я работаю. И в-третьих, у меня два тяжелобольных человека, за которыми нужно ухаживать", — объяснила она свое отсутствие.

Напомним, ранее жительница Барнаула сообщила, что ее сына-восьмиклассника 12 ноября травмировала компания подростков. Выяснилось, что с начала года эта компания караулила его после школы, наносила побои и унижала. О травле, по словам мамы, знали и другие школьники, и учителя лицея, однако никаких мер не предпринималось.

Следственное управление СКР России по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту бездействия должностных лиц МБОУ "Лицей № 101" Барнаула.

На личный контроль ситуацию и расследование взяла уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева.

По словам министра образования Алтайского края Максима Костенко, помимо проверки и административных мер будет создана ситуация сопровождения пострадавшей семье, ребенку и ребятам-обидчикам.