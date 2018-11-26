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"Противоречат себе": мама пострадавшего школьника о проверке в лицее № 101

, ИА "Амител"
"Они говорят, что факт психологического насилия все-таки был подтвержден. А психологическое насилие — это и есть травля"

Фото: maminklub.lv

Жительница Барнаула Ульяна Меньшикова высказалась о результатах проверки комитета по образованию после заявления о том, что над ее сыном систематически издевались школьники лицея № 101. Напомним, глава комитета по образованию Барнаула Наталья Полосина заявила, что признаков травли в барнаульском лицее не было выявлено, хотя психологические издевательства над мальчиком все-таки были.

По мнению Ульяны Меньшиковой, комиссия комитета по образованию не может делать каких-либо выводов, так как в настоящее время по этому делу ведет разбирательство следственный комитет, который и должен дать свой комментарий после окончания расследования.

"Кто сделал вывод, что травли не было? Начнем с того, что следственный комитет России занимается этим делом. Это серьезная организация, которая отличается от комитета по образованию города Барнаула и которая проводит сейчас очень большие следственные действия. И если бы я не пришла и не предъявила синяк под глазом у ребенка, уголовное дело не было бы заведено. Значит, и выводы мы сможем сделать после того, как ознакомимся с результатами расследования", — сказала Amic.ru мама пострадавшего мальчика.

При этом она подчеркивает, что комитет по образованию при озвучивании результатов проверки противоречит сам себе.

"Что касается комитета по образованию. Я понимаю, что ситуация тяжелая, что регион спал, не ожидал такого внимания и напора от вышестоящих организаций, от СМИ. Они говорят, что факт психологического насилия все-таки был подтвержден. А психологическое насилие — это и есть травля. Это просто бытовой термин. Мы говорим травля, а они говорят своими казенными формулировками. То есть человек противоречит самому себе. Он сообщает, что психологическое и физическое насилие было, но травли не было. Это же смешно. То есть ребенка били, в него плевали, ну а чего страшного, травли же нет", — возмущается Ульяна Меньшикова.

По словам собеседницы, после того, как о проблеме ее сына узнали барнаульцы, мамы учеников лицея № 101 начали рассказывать другие истории о травле.

"В нашей школе было несколько фактов травли. У одного мальчика была сломана нога одноклассниками, избиение снимали на камеру. Ребенок без помощи находился три часа. Его одного, без сопровождения педагогов и медицинского работника, пешком отправили в травмпункт накладывать гипс. А до этого он три часа сидел и дожидался, пока им займутся, пока освободятся очень занятые педагоги. Второй случай произошел в прошлом году. И там, кстати, дошли до прокуратуры, но виновных так и не наказали", — делится она.

Но мама мальчика успокаивает себя тем, что в настоящее время ее сына никто не трогает и в школе на него не оказывают никакого давления. По ее мнению, для всех детей это стало уроком на всю жизнь.

Стоит отметить, что глава комитета по образованию Наталья Полосина сообщила журналистам, что мама мальчика Ульяна не появилась в комитете по образованию и организовать встречу конфликтующих сторон из-за этого не удается. Ульяна Меньшикова, в свою очередь, заявила, что ее о встрече со второй стороной не уведомили.

"Мне не сказали, что мы будем встречаться со второй стороной. Так бы я пришла. А почему у меня дома до сих пор нет этих родителей? Ко мне пришла только мама мальчика, попавшего в него льдом. Это единственные люди, которые осознали свою вину, пришли и извинились. Где остальные? Меня пригласили в комитет по образованию в понедельник, я лежала с высоким давлением. Ко мне лично домой приехали два человека из комитета и полностью ознакомились с нашей ситуацией. А когда комиссия работала в лицее 22 ноября, я не пошла туда, потому что я уже была опрошена всеми на тысячу раз. И просто ходить и рассказывать одну и ту же историю и выслушивать все эти крики и вопли других мам вообще не входило в мои планы. Во-вторых, я работаю. И в-третьих, у меня два тяжелобольных человека, за которыми нужно ухаживать", — объяснила она свое отсутствие.

Напомним, ранее жительница Барнаула сообщила, что ее сына-восьмиклассника 12 ноября травмировала компания подростков. Выяснилось, что с начала года эта компания караулила его после школы, наносила побои и унижала. О травле, по словам мамы, знали и другие школьники, и учителя лицея, однако никаких мер не предпринималось.

Следственное управление СКР России по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту бездействия должностных лиц МБОУ "Лицей № 101" Барнаула.

На личный контроль ситуацию и расследование взяла уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева.

По словам министра образования Алтайского края Максима Костенко, помимо проверки и административных мер будет создана ситуация сопровождения пострадавшей семье, ребенку и ребятам-обидчикам.

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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Комментарии

26.11.2018 11:10
- гость -

Малолетних преступников задержали или по-прежнему глумятся на свободе под защитой комитета по образованию?!

0  0
26.11.2018 11:25
- гость -

людей входящих в комиссию, в случае подтверждения травли, надо уволить полным составом за профнепригодность

0  0
26.11.2018 11:34
- гость -

26.11.2018 11:25
- гость -

Уволить --- это не проблема. Проблема --- поменять отношение к работе.

0  0
26.11.2018 11:47
- гость -

А как эта братва поменяет свое отношение к работе без наказания?! Пока Н.П. сделала свое некомпетентное заключение, из которого вытекает что СК безосновательно возбудился!

0  0
26.11.2018 11:49
- гость -

скандальная баба

0  0
26.11.2018 11:54
- гость -

А где обещанная Костенкой "ситуация сопровождения"? Кто и как ее создает? Что-то по матери не похоже, чтоб там было какое-то "сопровождение".

0  0
26.11.2018 11:58
Гость

Сейчас СК возбуждается по любому поводу и роет землю в поисках виноватых! Если скандальной мамаше удастся наказать школу и слупить с них ещё денюжку за моральный ущерб, завтра мы получим вал таких дел от яжматерей. Школа утонет в разборках и выяснении отношений!

0  0
26.11.2018 12:01
Гость

Теперь её драгоценного сыночка школьные работники должны сопровождать после уроков до подъезда, а то не дай бог травля повторится! Гарантий ведь нет, правда? Как же обезопасить дитятко? Пусть директор и учителя распределяют дежурство!

0  0
26.11.2018 12:02
- гость -

26.11.2018 11:58
Гость

поди твое чадо набедокурило, что так рьяно пытаетаешся защитить малолетних дебилойдов

0  0
26.11.2018 12:04
Гость

Вчерась одному балбесу у ЦУМа проломили голову битой в 10 вечера. Деточки просто невинно дурачились (со слов мамаши), ну и огребли. Кто виноват? Школа однозначно!

0  0
26.11.2018 12:05
- гость -


26.11.2018 12:02
- гость -


это директор пишет

0  0
26.11.2018 12:23
майор

Учителей однозначно надо уволить. Директора и завучей тоже уволить со статьей
Потому что школа это не бардак а общественное учреждение руководство которого должно четко знать фамилии учеников, обстановку в семье и чем занимается каждый ребенок в течении суток а не только в школе
Учитель обязан иметь информаторов в классе а директор обязан получать донесения от учителей
И все это не для красивой отчетности а для предотвращения терактов, нежелательных настроений, торговли наркотиками, курения, игр в карты на деньги и насилия -когда одни ученики бьют и грабят других
Если директору все это вышесказанное по барабану то гнать его вон

0  0
26.11.2018 12:24
- гость -

Господи, раскудахтались....
Малолетние Преступникии! Бред... Раздули из мухи слона. А Ульяна , как я посмотрела на Фейсбуке, очень неприятная высокомерная особа, которая всех пугает судом. "Я такая известная личность, да у меня связи! Да у меня миллион подписчиков ! Кто вы такие?".. фу

0  0
26.11.2018 12:25
- гость -

Ага. .она теперь ещё сбор средств объявила . Типа на адвоката

0  0
26.11.2018 12:27
гость

те детишки конечно твареныши еще те,

НО

у скандальной мамочки одна позиция - Все виноваты, все неправы, все все делают не так.

к ней одной не должно быть претензий..

0  0
26.11.2018 12:28
майор


26.11.2018 12:04
Гость

Вчерась одному балбесу у ЦУМа проломили голову битой в 10 вечера.


А это уже терроризм. Либо нападение вооруженной группы на ребенка в центре города
Причины здесь вообще не важны. Важен акт -применения холодного оружия в центре города

0  0
26.11.2018 12:36
- гость -

Что подростки делали в 10 вечера на остановке? Почему не были дома в это время? Почему классный руководитель не знала об этом и не доложила директору? Вопросов много и все они к школе!

0  0
26.11.2018 12:40
- гость -

Может для маменькиных сыночков отдельную школу выделить
Ни заставит мамаша дружить детей с её сыном
Ещё хуже наделает

0  0
26.11.2018 12:41
Евгения

Не вижу травли.. да, мальчишки (нехорошие люди, но обычные дети) преследовали пацана.. уверена, что он и сам бы решил этот конфликт. То , что мамаша подняла такой шум, навредит мальчику. Всю жизнь будут маменькиным сыночком звать. Мамаша, угомонитесь уже! Подумайте о сыне. Хватит самолюбованием заниматься и пиарить свою страницу в соцсетях

0  0
26.11.2018 12:43
- гость -

Математичка и по совмещению классуха в классе ставит двойки дочери. Та ревет дома периодически, успокаиваем как можем. Но вот подумалось, а может это психологическое насилие? Мож в СК накатать бумагу, пусть разберутся? Как думаете?

0  0
26.11.2018 12:45
- гость -

12:28
майор
А это уже терроризм. Либо нападение вооруженной группы на ребенка в центре города
Причины здесь вообще не важны. Важен акт -применения холодного оружия в центре города

Я так и думал, что ты "сапог" , а не полицейский.

0  0
26.11.2018 12:46
- гость -

12:43
- гость -

Репетитора найми. А если классуха подобьёт дочери шар, то иди катай бумагу в СК.

0  0
26.11.2018 12:48
- гость -

12:43
- гость -

Просто у Вас тупая дочь. Бумага в СК не сделает её хотя бы нормальной. Пусть поучится в этом классе ещё годик.

0  0
26.11.2018 12:51
1

26.11.2018 12:36
- гость -
Специально под дурачка или дурочку косите? Или просто не видите разницы между систематической травлей ребенка на территории школы в учебное время о которой, кстати знал учитель или "проломить голову" в 10 вечера на остановке?
P.S. "Подставные" комменты за версту видно. Лучше бы признали свои ошибки в работе и работали над их устранением.

0  0
26.11.2018 12:53
илюша

так и будет мамка всю жизнь проблемы решать?

0  0
26.11.2018 12:55
- гость -

12:53
илюша

Добьется, что бы халатных учителей изгнали из школы с позором, а дальше все сам, все сам.

0  0
26.11.2018 12:58
- гость -

Так били или не били? Где били если били? За школой! Чем это отличается от били на остановке в 10 вечера? Классная должна знать, кого бьют за школой? А может всё-же играли в снежки? Вы не играли после школы в снежки или не прилетало порой в лоб тем же самым снежком? Сразу бежали к мамке жаловаться? Смешно будет, если СК тоже не найдет факты травли.

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