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Рекордсменом по масштабам финансовых нарушений является госкорпорация "Роскосмос". Такое заявление сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире канала "Россия-1", пишет РИА Новости.

Он отметил, что в корпорации были зафиксированы ряд нарушений дисциплины, включая нерациональные траты. В числе прочих глава Счетной палаты упомянул неправильное проведение процедур закупок, а также "космическое" завышение цен.

Также Кудрин указал на то, что очень много денег омертвлено на недостроенные или простаивающие объекты. Средства на счетах не используются месяцами, подчеркнул он.

По словам главы Счетной палаты, несколько миллиардов рублей, по сути, украдены.

В свою очередь, в "Роскосмосе" заявили, что изучают связанные с финансовыми нарушениями претензии.

Также Кудрин указал на финансовые нарушения в некоторых иных учреждениях. В частности, он рассказал о создававшейся по заказу Минобрнауки карте российской науки со сметой в 450 миллионов рублей.

Разработка, по его словам, должна была включать в себя информацию обо всех ученых, работах, научных достижениях, однако после нескольких лет разработки стало известно, что карта не работает. "Данные не загружаются, и после двух-трех месяцев этой проблемы она перестала существовать", — сказал Кудрин.

Итоги по числу финансовых нарушений в РФ не подведены. при этом за прошлый год было выявлено нарушений в финансовой сфере на 1,8 триллиона рублей.

Кудрин сообщил, что были наказаны 130 чиновников — они заплатили в бюджет штрафы в размере около 20 миллионов рублей. При этом некоторых из допустивших нарушения госслужащих уволили.