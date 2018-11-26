Фото: dozor.kharkov.ua
Заторы в девять баллов ждут жителей Барнаула утром в понедельник, 26 ноября. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее загруженными являются перекресток улица Попова — Павловский тракт, пересечения улицы Матросова с улицами Юрина и Меланжевой, а также отрезки улиц Советской Армии, Кутузова, отрезок Павловского тракта после кольцевого перекрестка.
Кроме этого, заторы наблюдаются на отрезках Павловского тракта, проспектов Калинина, Ленина, Строителей, улиц Малахова, Попова, Георгиева, Сизова, на перекрестке Павловский тракт — улица Просторная.
Помимо этого, в городе произошло две аварии. Одна на пересечении улицы Малахова и Павловского тракта, другая — на перекрестке проспект Комсомольский — улица Димитрова.
Комментарии
Контроля за дорожниками никакого нет - чистят только город центральные улицы...
Город тормозов и латентных гомиков
своих фото не нашлось? надо было взять с ua домена??
Реально многие еле едут, в чем причина - непонятно. Что тормозите-то ? Едьте нормально, дороги позволяют.