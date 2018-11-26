Фото: informator.news
Машина с российскими дипломатическими номерами сгорела рядом с посольством РФ в Киеве, перед которым накануне вечером жгли файеры и дымовые шашки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на интернет-издание "Украинская правда".
"В переулке Ярослава Хомова 14-а, на расстоянии около одного километра от посольства России горел автомобиль", — пишет издание, отмечая, что прибывшие на место пожарные потушили огонь. На месте работают полицейские.
Газета опубликовала номера машины — DP 001 019. Отмечается, что номерные знаки DP 001 принадлежат машинам российских диппредставительств, консульских учреждений и членов дипломатического персонала.
По данным украинского канала, обстановка у российского посольства спокойная, люди начинают расходиться.
Комментарии
Сколько еще будем терпеть унижения.
Долго, большинство до сих пор не может из себя крепостного выжить. Если собственная власть плюет на народ и его мнение, то почему другие страны должны считаться с этим народом?
26.11.2018 10:40
- гость -
Не разжигай, а ! Так за это тебя и привлечь можно.