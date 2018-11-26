Фото: elims.org.ua
Федеральный проект "Трезвая Россия" и ВГТРК опубликовали рейтинг трезвости регионов России. Об этом пишет РИА Новости.
Трезвость регионов оценивали по шести критериям: число умерших от отравления алкоголем; количество больных, которые состоят на учете с диагнозом алкоголизм; число преступлений, которые были совершены в состоянии опьянения; региональный объем проданного алкоголя, сила антиалкогольного законодательства, а также нарушения, связанные с незаконным производством алкоголя. В итоге им присуждали балл. Причем чем меньше его показатель, тем благополучнее ситуация обстоит в регионе.
В топ-5 попали кавказские республики: Чечня с 12,78 балла, Ингушетия (12,82), Дагестан (14,18), Карачаево-Черкесия (20,02), Кабардино-Балкария (20,7).
Кроме этого, в десятке оказались Белгородская область (22,51), Тюменская область (22,52), Ставропольский край (23,61), Волгоградская область (24,24), Республика Калмыкия (26,48).
Севастополь, Москва и Санкт-Петербург заняли 17-е (30,56 балла), 19-е (31,1 балла) и 26-е (32,22 балла) места соответственно.
Алтайский край расположился на 33-й строчке, набрав 34,55 балла, а Республика Алтай заняла 47-е место с 37,43 балла.
Среди пяти самых пьющих регионов в порядке убывания проблем с алкоголизмом оказались Чукотский автономный округ (48,14), Магаданская область (46,98), Ненецкий автономный округ (46,85), Сахалинская область (45,88), и Республика Коми (48,14).
Комментарии
Убрать запреты и снизить цены. Год два и пьющих не будет.