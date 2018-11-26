Фото: Amic.ru
Последствия сильных снегопадов и метелей продолжают ликвидировать в Барнауле — за минувшие выходные с дорог краевой столицы было вывезено 8371 кубометр снега, сообщили в пресс-центре городской администрации.
"В первую очередь от снега расчищаются центральные магистрали, дороги, по которым следуют основные маршруты общественного транспорта, подъезды к социально-значимым объектам, расчищаются остановки и подходы к пешеходным переходам", — отмечают в мэрии.
26 ноября на уборке дорог от снега задействованы 64 единицы техники.
Также городские власти добавляют, что в работе по расчистке города от снега задействованы 83 дворника и 37 грузчиков.
Водителей призывают быть осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.
Комментарии
задействованы 83 дворникА и 37 грузчиков.
к следующей пятилетке управятся таким количеством на город
Балтийская от Попова до Энергетиков вообще ни разу не чистилась. Застревают даже полноприводные авто.
Не вывезено, а сдвинуто на обочину
Про какой Барнаул написано?
Да вроде реально почищено, ехал от Взлетной до Речного - нормально все.