Фото: argumenti.ru

Представительница России, уроженка Барнаула Анна Филипчук заняла десятое место на международном песенном конкурсе "Детское Евровидение-2018". Исполнительница из Польши Роксана Венгиель (изображена на фото) одержала победу.

Финал песенного шоу прошел в белорусском спорткомплексе "Минск-Арена" в воскресенье, 25 ноября, пишет РИА Новости.

Победителя определяли по итогам зрительского голосования и итогам оценок, которые выставило национальное жюри от каждой из стран-участниц конкурса. За хрустальный микрофон, главный приз "Евровидения", в 2018 году боролись представители 20 стран.

13-летняя Венгиель выступила с песней Anyone I want to be ("Кем я хочу быть"). Также она победила в первом сезоне шоу The Voice Kids Poland.

Россиянка Филипчук исполнила композицию Unbreakable ("Непобедимы") и заняла десятое место. В первой десятке также оказались представители Франции, Австралии, Украины, Мальты, Казахстана, Италии, Грузии и Армении. Белорус Даниэль Ястремский с песней Time ("Время") стал одиннадцатым.