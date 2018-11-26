Фото: dorinfo.ru
Количество ДТП на дорогах Алтайского края в минувшие выходные, отметившиеся очень непростыми погодными условиями, превысило сотню.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевой Госавтоинспекции, всего на дорогах региона было зарегистрировано 108 ДТП. 15 из этих аварий привели к травмированию людей.
Всего в итоге на дорогах края за два дня (24 и 25 ноября) пострадал 21 человек.
Напомним, что сильные осадки и метели осложнили дорожную ситуацию в регионе.
Оба выходных дня в крае действовало штормовое предупреждение.
В данный момент дорожные службы работают на ликвидации последствий непогоды, ведется расчистка транспортных магистралей от снега.
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