Фото: businessinsider.com
СНБО и украинский лидер Петр Порошенко поддержали на чрезвычайном заседании введение военного положения в стране на 60 суток. В пользу данного решения высказались все участники встречи, включая главу правительства Владимира Гройсмана, пишет РБК, ссылаясь на "Вести Украина".
Сам президент Украины заявил, что вынесет положение о введении военного положения на рассмотрение Рады, которая примет окончательное решение. При этом глава государства заверил, что Украина не начнет после этого наступление в Донбассе и не будет проводить мобилизацию. "Будут проведены необходимые работы с резервом первой очереди", — цитирует издание слова Порошенко.
Также украинский лидер пообещал не ограничивать права и свободы граждан, но попросил журналистов "взвешенно освещать события".
Заседание Совбеза прошло после экстренного заседания военного совета Украины, на котором обсуждалась ситуация в Керченском проливе. Задержание трех кораблей ВМС страны там расценили как "акт агрессии".
В Москве обстрел и задержание двух катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу" объяснили нарушением украинскими кораблями госграницы РФ и отказом отвечать на законные требования пограничников. В ФСБ признали, что три моряка получили при этом ранения, добавив, что пострадавшим оказали медпомощь.
По предварительным данным, задержанные корабли направлены в Керчь.
Комментарии
как достали
26.11.2018 10:01
- гость -
как достали
Как технично хохлов прокатили с выборами...
Ждем воя прогрессивной части человечества, ну и санкций разумеется!
Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Статья 1
Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины.
26.11.2018 10:23
- гость -
Как минимум после призывов украины взорвать "мост которого нет" необходимо контролировать проход под мостом + до этого проходили и военные катера, заранее оповестили и в сопровождении прошли под ним без шума и пыли!
Теперь нужен порошенке "шум и пыль", они его получили, хоть и белыми нитками шито, но кого это интересует? Страшный мордор виноват!
"В своем сообщении украинский МИД обращается к союзникам и партнерам для сдерживания РФ "через применение новых и усиление существующих санкций", а также предоставление Украине военной помощи. "
Как технично хохлов прокатили с выборами...
Ждем воя прогрессивной части человечества, ну и санкций разумеется!
Ну россиян то же прокатили, назначили не сменяемого и что дальше то?!
Украинская власть ничем не лучше Российской!
Вдолгую мы как обычно проиграем.
26.11.2018 10:57
- гость -
А дальше паренек будет править страной до очередной пересменки, или изменения Конституции...
10:57
- гость -
Ну россиян то же прокатили
Это другое!!!
гопота детектед закон у Пынской Рашки один: в каждой непонятной ситуации у сильного(Турция) отсоси, на слабого(Украина) напади...
26.11.2018 11:12
- гость -
Закрой смайл, неПыня
будут новые санкции - отключат россию от Свифт (Swift) и она провалится в дремучий талонный совок 1981 года, да еще с голодными бунтами типа куриных иранских.
да и севморпутём никто не захочет ходить с такими неадекватными партнёрами, нарушающими все нормы международного морского права.
26.11.2018 11:18 ты ж больше всех кричал, когда турки засадили тебе "нож" чуть ниже спины по самые "помидоры"
Ход бандеровцев простой - таранить мост списаной баржой. Таранить в любом случае
Либо мост повреждается либо баржу топят. В обоих случаях бандеровцы потерпевшие
Такие мультики и придумывает киеву ЦРУ
И их еще будет очень и очень много
Пока киев будет там рулить
Появится там в диком поле Батька Махно который наплюет на киев будет там хаос и драка меж собой тогда возможно гадить России киев перестанет
26.11.2018 11:28
- гость -
будут новые санкции - отключат россию от Свифт (Swift) ....
не будет скоро свифта будет скоро китайский вариант его. И доллара скоро не станет а будет юань
США и саксам кирдык наступает. Медленно но очень и очень верно
Писец к ним подбирается мелкими шажками
И я рад этому.