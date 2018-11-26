Фото: playcast.ru
15-летняя девочка из села Долганка в Алтайском крае найдена живой, сообщили в паблике "Лиза Алерт".
"Найдена, жива. Благодарим всех за помощь в поиске", — проинформировали волонтеры.
Напомним, что местонахождение ребенка не было известно со 2 ноября. В связи с уходом подростка краевое управление Следственного комитета начало проверку.
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В СКР добавляли, что ранее девочка уже неоднократно уходила из дома.
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