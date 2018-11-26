Фото: rubic.us
Глава американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что полетит на Марс с вероятностью 70%. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на американское издание Axios.
"Семьдесят процентов", — ответил Маск на вопрос, какова вероятность, что он сам отправится на красную планету.
Глава SpaceX отметил, что его очень воодушевили несколько открытий, которые сделала компания. Также он отметил, что билет для перелета будет стоить порядка пары сотен тысяч долларов.
При этом он отметил, что не каждый богатый человек захочет полететь на Марс, ведь "вероятность умереть [на красной планете] гораздо выше, чем на Земле", — добавил Маск.
В сентябре 2017 года он заявил, что SpaceX разрабатывает новую многоцелевую ракету для полетов на Марс и перелетов из одной точки Земли в другую, которые будут длиться меньше часа. По словам предпринимателя, для создания новой ракеты, рабочее название которой звучит как BFR, используются все достижения компании.
Предполагается, что та же ракета будет использоваться для межпланетных полетов. Сначала она должна будет достичь околоземной орбиты, где будет происходить дозаправка. Затем ракета продолжит путь до пункта назначения. В частности, технология позволит совершать полеты на Луну и обратно, чтобы создать базу на земном спутнике.
Ранее сообщалось, что SpaceX собирается направить две грузовые миссии на Марс к 2022 году. За это время будет проведено исследование возможных технических проблем размещения на планете и поиск воды. Также будут установлены системы жизнеобеспечения, подачи энергии и добычи минеральных ресурсов для последующих миссий.
Комментарии
Пусть не забудет прихватить с собой представителей Рос космоса.
У этой шпаны другая задача - доказать, что американцы ни разу не были на Луне...
в Роскосмосе воровство бюджета космических масштабов, по заявлению Кудрина, Рогозину самое время подумать о собственном полёте на Луну, причём в один конец и с батута)
26.11.2018 10:56
гость
в Роскосмосе воровство бюджета космических масштабов, по заявлению Кудрина
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А Кудрина ещё не осудили как пятую колонну, укрофашиста и агента госдепа? Странно...